Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonntag in Berlin

Berlin. Alkoholisierter Autofahrer landet im Gleisbett der Tram: Ein betrunkener Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr mit seinem Fahrzeug im Gleisbett der Straßenbahn an der Landsberger Allee in Friedrichshain gelandet. Die Feuerwehr zog den Pkw wieder auf die Straße. Der Fahrer kam zur Blutentnahme und musste seinen Führerschein abgeben.

Ein betrunkener Autofahrer hat mit seinem Mercedes eine Leitplanke gerammt

Foto: Morris Pudwell

Mercedes rammt Leitplanke - Betrunkenen wollen mit Wrack weiterfahren: Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nacht mit voller Wucht in die Leitplanke der Autobahnabfahrt Grenzallee an der Bergiusstraße in Neukölln gekracht. Der Mann und sein ebenfalls alkoholisierter Mitfahrer versuchten danach, den Mercedes wieder auf die Fahrbahn zu schieben und ihre Fahrt fortzusetzen. Dass der Wagen vollkommen fahrunfähig war, bemerkten die beiden offenbar nicht mit. Zeugen alarmierten die Polizei. Das Auto wurde von Streifenwagen eingekeilt und die beiden Männer zum Sachverhalt befragt. Bei dem Fahrer soll ein Atemalkoholwert von zwei Promille festgestellt worden sein, berichteten sie. Der Beifahrer machte eine orientierungslosen Eindruck und beschimpfte die Umstehenden. Der Fahrer kam in eine Gefangenensammelstelle und musste sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Die Feuerwehr hob das Wrack mit Luftkissen an und schob es von der Fahrbahn.

Verkehrsmeldungen

S-Bahn

S3, S5, S7, S9: Die S3, S5 und S7 sind von 1 bis 7 Uhr zw. Ostkreuz und Warschauer Str. unterbrochen (SEV), die S9 ab 7 Uhr bis Montag, 1.30 Uhr, zw. Treptower Park und Warschauer Str.

U-Bahn:

U9: Bis 14. September in den Nächten von So/Mo bis Do/Fr von ca. 23 bis 3.50 Uhr zwischen Zoologischer Garten und Güntzelstraße unterbrochen (SEV).

Staustellen

Mitte, Kreuzberg, Friedrichshain: Um 20 Uhr beginnt die Skate-Night am Potsdamer Platz. Die Strecke führt u. a. über Leipziger Straße, Karl-Marx-Allee, Oberbaumbrücke, Oranienstraße, Torstraße, Invalidenstraße, Paul-Löbe-Allee, Ebertstraße, Wilhelmstraße, Gitschiner Straße und Kochstraße.

Tegel: Von 14 bis 15.30 Uhr Festumzug, sowie von 20 bis 2 Uhr Fackelzug zum Schollenfest – ausgehend von der Egidystraße. Beide Züge verlaufen unter anderem über Moorweg, Schollenweg, Steilpfad und Waidmannsluster Damm.

Kreuzberg, Neukölln: Der Kreuzberger Viertelmarathon führt ab 10 Uhr bis zum Mittag u. a. über Columbiadamm, Lilienthalstraße, Südstern, Blücherstraße, Alexandrinenstraße, Oranienstraße, Moritzplatz, Oranienplatz, Mariannenstraße und Waldemarstraße zur Adalbertstraße und wieder zurück.

Mitte: Eine Demonstration mit mehreren Tausend erwarteten Teilnehmern beginnt um ca. 11 Uhr auf dem Gendarmenmarkt. Der Zug führt über Charlottenstraße, Taubenstr., Leipziger Straße, Ebertstraße, Pariser Platz, Unter den Linden, Karl-Liebknecht-Str. und Rosa-Luxemburg-Str. zur Weydingerstraße.

Wetter

Der Tag beginnt noch mit einigen Wolkenfeldern. Es bleibt aber weitgehend trocken. Später kommt dann immer häufiger die Sonne zum Vorschein. Der Wind weht mäßig aus westlichen Richtungen. Die Höchsttemperaturen liegen um 22 Grad.

