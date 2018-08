Ins Schlagloch gefahren - Radfahrerin stürzt schwer

In Steglitz hat eine 73 Jahre alte Radfahrerin schwere Kopfverletzungen erlitten. Sie war vermutlich wegen eines Schlaglochs gestürzt.

Berlin. Mit schweren Kopfverletzungen ist am Freitagnachmittag eine Fahrradfahrerin in eine Klinik gebracht worden. Sie war in Steglitz gestürzt.

Gegen 15.15 Uhr fuhr die 73-Jährige mit ihrem Rad auf der Rothenburgstraße in Richtung Zimmermannstraße. Kurz hinter der Grunewaldstraße stürzte die Frau, vermutlich aufgrund eines Schlaglochs, und zog sich dabei die schweren Kopfverletzungen zu.

Mehr Polizeimeldungen:

Schwerverletzter Mann auf dem Teufelsberg entdeckt

Überfallener Mann schlägt Räuber krankenhausreif

Radfahrer prallt gegen geparkten Smart und wird verletzt

Geldautomaten gesprengt – Zwei Tatverdächtige festgenommen

( BM )