Berlin-Grunewald Schwerverletzter am Teufelsberg: Verdächtige wieder frei

Berlin. Die fünf Männer, die in der Nacht zu Sonnabend nach einem versuchten Tötungsdelikt in Grunewald festgenommen worden waren, wurden am Sonntagabend wieder entlassen. Der Tatverdacht hatte sich nicht erhärtet.

Nach einer Feier an der Teufelsseechaussee war in der Nacht zu Sonnabend gegen 1.30 Uhr ein 19-Jähriger mit schweren Verletzungen auf dem Teufelsberg gefunden worden.

Einer der fünf Tatverdächtigen wurde schon am Sonnabend wieder auf freien Fuß gesetzt. Zu Art und Schwere der Verletzungen des 19-Jährigen wollte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen und mögliches Täterwissen nichts sagen. Der Gesundheitszustand des Opfers sei aber stabil.

Einen Bericht, wonach der 19-Jährige Stichverletzungen im Rücken haben soll, bestätigte die Polizei auf Nachfrage nicht. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

( BM )