Radfahrer prallt gegen geparkten Smart und wird verletzt

Am Sonnabendmorgen ist ein Radfahrer auf der Straße des 17. Juni gegen ein geparktes Auto gefahren. Der Mann stürzte und wurde verletzt. Er war nach ersten Informationen von vor Ort Richtung Siegessäule unterwegs gewesen und rammte einen geparkten Smart eines Carsharing-Unternehmens. Der Radfahrer musste am Unfallort von Rettungssanitätern und einem Notarzt versorgt werden. Dann wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der Radfahrer gegen den Smart prallte, blieb zunächst unklar. Der Radfahrer war offenbar auf der Fahrbahn unterwegs gewesen, obwohl er den an dieser Stelle benutzungspflichtigen Radweg hätte nutzen müssen.