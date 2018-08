Gesundbrunnen: Polizei sucht den "Pfennigland"-Räuber

Berlin. Die Polizei Berlin sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera einen Räuber. Der Mann soll im Juni 2018 das Geschäft "Pfennigland" in der Badstraße im Ortsteil Gesundbrunnen überfallen haben.

Am Abend des 14. Juni betrat der Mann gegen 19.30 Uhr das Geschäft in der Badstraße, bedrohte die damals 54 Jahre alte Mitarbeiterin mit einem Messer und hebelte die Ladenkasse auf. Anschließend nahm er sich das Geld und steckte es in eine weiße Tüte. Mit dem Messer in der Hand flüchtete der Täter über den Gehweg. Die Angestellte, die bei dem Überfall unverletzt blieb, rannte ihm hinterher. Sie verlor ihn aber aus den Augen.

Foto: Polizei Berlin

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen oder Menschen, die den Gesuchten kennten. Hinweise Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 3 in der Perleberger Straße 61a, 10559 Berlin-Moabit oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Rufnummern lauten: 4664-373120 (innerhalb der Bürodienstzeit) oder 4664-371100 (außerhalb der Bürodienstzeit).

