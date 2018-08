Auf dem Berliner Ring rammte am frühen Morgen ein Auto mehrere andere Fahrzeuge, kam von der Fahrbahn ab und geriet in Brand.

Niederlehme. Schwerer Unfall am Freitagmorgen auf dem Berliner Ring: Ein Auto, das auf der A10 in Richtung Schönefelder Kreuz unterwegs war, geriet nach einem Unfall bei Niederlehme ins Schleudern, schlitterte über die Autobahn hinaus in ein Waldstück und fing Feuer.

Die Feuerwehr löschte den Wagen und bewässerte die Böschung, um ein Übergreifen von Flammen auf das nahe Waldstück zu verhindern. Über die Unfallursache und die Zahl der Verletzten ist noch nichts bekannt.

( BM )