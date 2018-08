Überfall auf Tierhandlung: Frau wird leicht verletzt

Berlin. Drei Unbekannte haben eine Tierhandlung in Berlin-Kreuzberg überfallen und ausgeraubt, eine Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, haben die drei Räuber am frühen Donnerstagabend in der Tierhandlung in der Stresemannstraße zunächst laut geschrien. Danach schubsten sie die 20 Jahre alte Mitarbeiterin zu Boden und zogen sie anschließend zur Kasse.

Nachdem die 20-Jährige der Forderung der Täter nachkam und die Kasse öffnete, nahmen diese die Einnahmen an sich und flüchteten mit ihrer Beute Richtung Anhalter Bahnhof. Die 20-jährige Frau wurde leicht verletzt und noch vor Ort behandelt.

( dpa )