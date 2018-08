Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Berlin. Zwei Autos in Lichtenberg abgebrannt – vermutlich Brandstiftung: In Berlin haben erneut Autos gebrannt. Zwei Fahrzeuge fingen in Lichtenberg Feuer. In der Nacht zum Freitag sei zunächst ein Auto in der Skandinavischen Straße angezündet worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Eine Zeugin bemerkte Flammen aus dem Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte das Feuer bereits auf ein weiteres Auto übergegriffen. Beide brannten komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Erst in der Nacht zum Donnerstag musste die Berliner Feuerwehr wegen eines angezündeten Transporters in Prenzlauer Berg ausrücken, hatten die Einsatzkräfte mitgeteilt. Auch hier hatte das brennende Fahrzeug weitere Autos in Mitleidenschaft gezogen.

Überfall auf Tierhandlung - Frau wird leicht verletzt: Drei Unbekannte haben eine Tierhandlung in Kreuzberg überfallen und ausgeraubt, eine Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, haben die drei Räuber am frühen Donnerstagabend in der Tierhandlung in der Stresemannstraße zunächst laut geschrien. Danach schubsten sie die 20 Jahre alte Mitarbeiterin zu Boden und zogen sie anschließend zur Kasse. Nachdem die 20-Jährige der Forderung der Täter nachkam und die Kasse öffnete, nahmen diese die Einnahmen an sich und flüchteten mit ihrer Beute Richtung Anhalter Bahnhof. Die 20-jährige Frau wurde leicht verletzt und noch vor Ort behandelt.

Verkehrsmeldungen

S2: Von ca. 22 Uhr bis Montagmorgen, ca. 1.30 Uhr, ist die Linie zwischen Buch und Bernau unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse. Fahrgäste nutzen bitte auf der Strecke Gesundbrunnen–Lichtenberg–Bernau auch die Regionalbahnen RE3, RE66 oder RB24.

Staustellen

Friedrichshain: Ab ca. 18.30 Uhr ist aufgrund eines Konzerts in der Mercedes-Benz Arena ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee möglich.

Westend: Ab ca. 18 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Waldbühne (Beginn 20 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Heerstraße erwartet.

Mitte (1): Für den Tag der offenen Tür der Bundesregierung am Wochenende ist die Glinkastraße von 6 Uhr bis Sonntagabend zwischen Jäger- und Taubenstraße gesperrt.

Mitte (2): Für einen Kraneinsatz ist die Hessische Straße für zwei Wochen Richtung Torstraße ab Invalidenstraße gesperrt. Für einen weiteren Kraneinsatz ist die Brunnenstraße bis Sonntag, ca. 20 Uhr, in beiden Richtungen zwischen Invaliden-/Veteranenstraße und Anklamer Straße gesperrt.

Mitte (3): Der Schwarze Weg ist bis Montag, 12 Uhr, in beiden Richtungen zwischen Invalidenstraße und Habersaathstraße gesperrt.

Siemensstadt: Auf dem Siemensdamm Richtung Jakob-Kaiser-Platz finden Fahrbahnausbesserungsarbeiten statt. Von 10 bis 16 Uhr ist in Höhe Wohlrabedamm ein Fahrstreifen gesperrt.

Wetter

Die Sonne wird im Tagesverlauf immer mal wieder von Wolken verdeckt, und örtlich entwickeln sich Regenschauer. Vereinzelt kommt es auch zu Gewittern. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. Es wird noch einmal bis zu 26 Grad warm. In der Nacht ist es wechselnd bewölkt. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Am Sonnabend zeigt sich zwar zeitweise die Sonne, dichte Wolkenfelder bringen im Tagesverlauf aber auch mal Regen. Dann bei nur noch bis zu 22 Grad.

