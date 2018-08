In der Alten Försterei brennt es

In einem Lagerraum im Union-Stadion hat es am Donnerstagabend gebrannt. Die Feuerwehr ist aktuell mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

Berlin-Köpenick Feuer in der Alten Försterei in Köpenick

Berlin. In Köpenick hat es am Donnerstagabend im Stadion An der Alten Försterei gebrannt - der Heimspielstätte des 1. FC Union Berlin.

Wie die Berliner Feuerwehr gegen 22.30 Uhr zunächst über Twitter mitteilte, war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Offenbar brannte ein Kühlschrank im ersten Obergeschoss eines Lagerraums. Insgesamt sind 40 Einsatzkräfte vor Ort, um die Räumlichkeiten zu belüften. Verletzt wurde laut der Feuerwehr niemand.

Es brannte ein Kühlschrank im 1.OG in einem Lagerraum. Die Kontrolle und Belüftung der Räumlichkeiten dauern an. Es gibt keine verletzten Personen. pic.twitter.com/fwZewmApmm — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 23, 2018

