Brandanschlag auf Gesellschaft für Auswärtige Politik

Berlin. Unbekannte haben einen Brandanschlag auf die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Tiergarten verübt. "Am Mittwochmorgen gegen 3.20 Uhr hat es am Haupteingang gebrannt. Der Staatsschutz ermittelt, niemand wurde verletzt", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die Zeitung "Neues Deutschland" berichtete zuerst. Der Sicherheitsdienst der nahe liegenden georgischen Botschaft habe das Feuer entdeckt und die Polizei alarmiert.

Wenig später bekannten sich "Autonome Gruppen" auf dem linken Internetportal indymedia.org zu dem Anschlag. Unter der Überschrift "Krieg dem Krieg!" wird das Institut als "Politikberaterin der deutschen Kriegsgesellschaft" bezeichnet.

Laut Bekennerschreiben wurden 13 Liter Benzin-Öl-Gemisch in Brand gesetzt. Die DGAP bestätigte den Brandanschlag. Weitere Informationen zu dem Vorfall gaben die Polizei und das Institut am Donnerstag zunächst nicht ab.

( dpa )