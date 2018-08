Häusliche Gewalt: Mann verletzt ehemalige Partnerin

Berlin. In einer Lokalität kam es am Mittwochabend in Reinickendorf zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner ehemaligen Partnerin. Der 51-jährige Wirt der Lokalität in der Provinzstraße schilderte den eingesetzten Beamten, dass es gegen 21.30 Uhr zwischen einem Mann und einer Frau zu einem verbalen Streit gekommen sei.

Zu diesem Zeitpunkt befand er sich in seinem Büro. Als er dann einen lauten Knall an seiner Tür vernahm, trat er hinaus und sah eine Frau, die Verletzungen am Oberkörper hatte. Vor ihr stand ein Mann mit einem Messer in der Hand. Um die Frau zu schützen, zog der 51-Jährige sie in sein Büro und stellte sich vor den Tatverdächtigen.

Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht

Dieser fügte sich nun mit dem Messer selbst Verletzungen zu. Der Wirt konnte ihn überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die 31-jährige Frau kam mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 48-jährige Festgenommene musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Im Anschluss wurde er einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 überstellt.

