Jugendliche überfallen 17-Jährigen auf Kirchengelände

Vier Jugendliche haben am Mittwoch einen 17-Jährigen in Steglitz verprügelt - neben einer Kirche, für ein paar Kopfhörer.

Berlin. Vier Jugendliche haben auf einem Kirchenglände in Steglitz einen 17-Jährigen überfallen. Am Dienstag ging der Junge gegen 18 Uhr an der Kirche an der Rothenburgstraße vorbei, als ihn die anderen Jugendlichen angriffen. Sie schlugen ihm mehrfach ins Gesicht, traten ihn in den Bauch, rissen seine Kopfhörer weg und flüchteten dann, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Kurze Zeit später konnten Polizisten drei Tatverdächtige im Alter von 15 bis 17 Jahren festnehmen. Nachdem ihre Personalien aufgenommen wurden, übergaben die Beamten sie ihren Eltern.

Der 17-Jährige wurde bei dem Überfall im Gesicht verletzt. Ein Raubkommissariat ermittelt nun, um wen es sich bei dem vierten Tatverdächtigen handelt, der flüchten konnte.

