Radfahrerin von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist in Berlin-Friedrichshain von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Donnerstagmorgen auf der Warschauer Straße in Richtung Frankfurter Tor unterwegs. Ein Lkw, der in die gleiche Richtung fuhr und rechts in die Boxhagener Straße abbiegen wollte, erfasste die Radfahrerin. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Warschauer Straße war am Donnerstagmorgen zwischen Grünberger Straße und Frankfurter Allee gesperrt. Auch auf der Tramlinie 21 zwischen Marktstraße und Kniprodestraße/Danziger Straße gab es Einschränkungen, wie die BVG twitterte.

Erst am Dienstag wurde in Berlin-Schöneberg eine Fußgängerin von einem rechtsabbiegenden Lastwagen erfasst und getötet. In Berlin gab es seit Jahresanfang bislang 26 getötete Menschen im Straßenverkehr - ein Großteil davon waren Fußgänger.

( dpa/seg )