Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Erneut Autos im Prenzlauer Berg abgebrannt: In Berlin-Prenzlauer Berg sind am frühen Donnerstagmorgen drei Autos ausgebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, hatte zuerst ein Transporter Feuer gefangen. Anschließend griffen die Flammen auf zwei Autos in der Nähe über. Die Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Im Mai hatten Unbekannte im Prenzlauer Berg mehrere Autos angezündet. Insgesamt 14 Fahrzeuge brannten damals komplett aus oder wurden zumindest schwer beschädigt.

Junge von Auto erfasst und schwer verletzt: Ein dreijähriger Junge ist in Spandau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind habe am späten Mittwochabend plötzlich die Fahrbahn der Falkenseer Chaussee/Ecke Siegener Straße betreten, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Demnach übersah ein 75 Jahre alter Autofahrer den Jungen. Der Dreijährige kam nach dem Zusammenstoß mit dem Wagen mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er musste notoperiert werden.

Weshalb das Kind die Fahrbahn betrat, ist bisher nicht bekannt. Die Falkenseer Chaussee war am Mittwochabend in Richtung Falkensee zwischen Zeppelinstraße und Westerwaldstraße zeitweise gesperrt.

Verkehrsmeldungen

U1: Kein Halt am U Görlitzer Bahnhof (Richtung S+U Warschauer Str.). Um den Bahnhof zu erreichen, bitte bis zur nächsten Station vorfahren und von dort wieder zurück.

Staustellen

Mitte (1): Für einen Kraneinsatz ist die Hessische Straße ab 7 Uhr Richtung Torstraße ab Invalidenstraße gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen.

Mitte (2): Für einen weiteren Kraneinsatz ist die Brunnenstraße ab 14 Uhr in beiden Richtungen zwischen Invaliden-/Veteranen- und Anklamer Straße bis Sonntag, ca. 20 Uhr, gesperrt.

Mitte (3): Ab 16 Uhr ist der Schwarze Weg in beiden Richtungen zw. Invaliden- und Habersaathstraße für den Tag der offenen Tür im Bundesverkehrsministerium gesperrt. Die Sperrung bleibt bis Montag, 12 Uhr, bestehen.

Schöneberg: An der Kreuzung Haupt-/Dominicusstraße findet um 17.30 Uhr eine Mahnwache statt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Siemensstadt: Am Donnerstag und Freitag finden auf dem Siemensdamm Richtung Jakob-Kaiser-Platz Fahrbahnausbesserungsarbeiten statt. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr ist in Höhe Wohlrabedamm ein Fahrstreifen gesperrt.

Haselhorst: Ebenfalls am Donnerstag und Freitag gibt es auf der Straße Am Juliusturm Richtung Falkenseer Platz weitere Fahrbahnausbesserungsarbeiten. Von 7 bis 14 Uhr kann es in Höhe Zitadellenweg zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Wetter

Das sommerlich heiße Wetter setzt sich fort. Im Tagesverlauf bringen Quellwolken jedoch vereinzelt Gewitter. Das Gewitterrisiko ist jedoch nur gering. Die Höchsttemperaturen liegen noch einmal zwischen 30 und 34 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd bis Südwest. In der kommenden Nacht kühlt sich die Luft auf 19 bis 17 Grad ab. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt, und im Tagesverlauf entwickeln sich zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter. Mit Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad wird es spürbar kühler.

