Der Transporter stand lichterloh in Flammen. Diese griffen auch auf andere Fahrzeuge über

Berlin Erneut Autos in Prenzlauer Berg abgebrannt

In Berlin-Prenzlauer Berg sind am frühen Donnerstagmorgen drei Autos ausgebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, hatte zuerst ein Transporter Feuer gefangen. Anschließend griffen die Flammen auf zwei Autos in der Nähe über. Die Feuerwehr konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Im Mai hatten Unbekannte im Prenzlauer Berg mehrere Autos angezündet. Insgesamt 14 Fahrzeuge brannten damals komplett aus oder wurden zumindest schwer beschädigt.

( dpa/seg )