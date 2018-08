Auto beschädigt - möglicherweise antisemitischer Hintergrund

Ein Mercedes-Fahrer meldete am Mittwochmorgen eine Sachbeschädigung an seinem Fahrzeug. Es war nicht das erste Mal.

Berlin. Ein Mann meldete am Mittwochmorgen in Oberschöneweide bei der Polizei eine Sachbeschädigung an seinem Pkw. Es war nicht das erste Mal, dass sein Fahrzeug beschädigt wurde.

Die Polizei wurde gegen 9.30 Uhr in die Fuststraße gerufen. Dort zeigte ihnen der 55-Jährige seinen beschädigten Mercedes. Er gab den Beamten obendrein an, jüdischen Glaubens zu sein und bereits Erfahrungen mit Sachbeschädigungen an seinem Fahrzeug zu haben.

Die weiteren Ermittlungen führt nun der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt Berlin.

Mehr Polizeimeldungen:

Razzia wegen Betrugsverdacht: Bestechung bei Kfz-Zulassungen

Rentnerin nach Angriff auf Kopftuchträgerinnen verurteilt

Felgen vom Jaguar gestohlen - Polizei nimmt drei Diebe fest

( BM )