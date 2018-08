Felgen vom Jaguar gestohlen - Polizei nimmt drei Diebe fest

Berlin. Polizisten haben in der Nacht zu Mittwoch in Spandau drei Diebe festgenommen. Gegen 1.45 Uhr fiel den Beamten am Brunsbütteler Damm ein Kleintransporter auf, in dem drei Männer saßen.

Die Polizisten überprüften das Fahrzeug und stellten fest, dass die am Fiat angebrachten Kennzeichen nicht zu diesem gehörten. Weiterhin fanden sie in dem Kleintransporter drei hochwertige Felgen sowie Radkreuze und Radmuttern.

Die drei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren gaben zu, die Felgen von einem vor ihnen geparkten Jaguar entfernt zu haben. Zudem räumten sie ein, die am Fiat angebrachten Kennzeichen gestohlen zu haben. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wieder entlassen.

Die Ermittlungen wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Sachbeschädigung dauern an.

