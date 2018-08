An der Maxi-Wander-Straße in Hellersdorf war ein Keller in Brand geraten

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Berlin. Feuer in Tempelhof sorgt für große Rauchwolke über Berlin: Ein brennendes Auto hat am Mittwochmorgen den Verkehr in Berlin-Tempelhof behindert. Der Pkw brannte in einer Autowerkstatt auf einem Gewerbegelände an der Germaniastraße, wie die Feuerwehr mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung und Schaulustiger kam es auf der Autobahn 100 in Höhe Tempelhofer Feld am Morgen zu Stau. Die Germaniastraße wurde zwischen Oberlandstraße und Ringbahnstraße in beide Richtungen gesperrt, wie das das Verkehrsinformationszentrum via Twitter mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr waren rund 60 Einsatzkräfte vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Rauchwolke war in weiten Teilen der Stadt zu sehen.

Feuerwehr rettet Bewohner mit Leitern aus brennendem Haus: Die Berliner Feuerwehr musste in der Nacht zu Mittwoch zu einem Großeinsatz an der Maxi-Wander-Straße in Hellersdorf ausrücken. Dort stand der Keller eines Wohnhauses in Flammen. Die starke Rauchentwicklung sorgte für Qualm auch im restlichen Gebäude. Die Feuerwehr brachte daher Hausbewohner mit über Leitern in Sicherheit. Anschließend untersuchte ein Notarzt die Geretteten. Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt war die Feuerwehr mit sechs Staffeln im Einsatz.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

U1: Kein Halt am U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof (Richtung S+U Warschauer Straße). Um den Bahnhof zu erreichen, bitte bis zum nächsten Bahnhof vorfahren und von dort wieder zurück.

U3: Bis 17. September ist die Linie zw. U-Bahnhof Krumme Lanke und Breitenbachplatz unterbrochen. Ein Busersatzverkehr ist eingerichtet.

Staustellen

Pankow: Auf der Prenzlauer Promenade stadtauswärts werden weiterhin zw. Figarostraße und Rothenbachstraße. Fahrbahnsanierungsarbeiten durchgeführt. Bis Freitag steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Mit Staus im Spätberufsverkehr ist zu rechnen.

Mitte: Die Charlottenstr. ist bis voraussichtlich Donnerstag wg. Kranarbeiten in beiden Richtungen zw. Dorotheenstr. und Unter den Linden gesperrt.

Charlottenburg: Im Zuge des Umbaus des Kudamm-Karrees ist die Uhlandstr. in Richtung Lietzenburger Str. ab Kurfürstendamm bis Ende 2019 gesperrt.

Wetter

Die Sonne wechselt sich mit ein paar Schönwetterwolken ab. Es bleibt trocken.. Es weht ein schwacher Wind aus Südost, bei bis zu 30 Grad. Der Donnerstag beginnt mit viel Sonnenschein, bei noch einmal bis zu 35 Grad. Später entstehen Quellwolken, und vereinzelt gibt es Schauer oder Gewitter. Am Freitag und am Wochenende beenden teilweise kräftige Regenschauer und Gewitter bei uns den Hochsommer. Am Sonntag werden in Berlin teils nur noch 20 Grad erreicht.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )