An der Germaniastraße ist eine Autowerkstatt in Brand geraten. Die Straße wurde für den Verkehr gesperrt.

Ein Feuer in Tempelhof sorgt für eine weithin sichtbare Rauchwolke über der Stadt. Nach Informationen von "104.6 RTL" ist die Rauchentwicklung auf einen Brand an der Germaniastraße zurückzuführen. Dort stehe eine Autowerkstatt in Flammen. Die Germaniastraße wurde dem Sender zufolge in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt.

Mehr in Kürze.