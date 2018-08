Sylvia K. aus Reinickendorf getötet und vergraben: Festnahme

Beamte am Fundort der Leiche in Thüringen

Ein Nachbar erwürgte Sylvia K. aus Reinickendorf, packte die Leiche in sein Auto und vergrub sie in der Nähe der A9 in Thüringen.

Berlin. Die am 5. Juli in der Nähe der Autobahn A9 bei Lindau im Saale-Holzland-Kreis gefundene Frauenleiche ist identifiziert. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, handelt es sich bei der Toten um eine Berlinerin - Sylvia K. aus Reinickendorf.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft war die Leiche der 49-Jährigen bereits so stark verwest, dass die Frau am 9. August nur noch über ihre Zahnimplantate als Sylvia K. identifiziert werden konnte. Gemeinsame Ermittlungen einer Berliner Mordkommission sowie der „Soko Feldweg“ bei der Kriminalinspektion Jena führten am Dienstag zur Festnahme eines Mannes, der bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt hat. Auch mit der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ war nach Hinweisen von Zeugen gesucht worden.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um den 41 Jahre alten Nachbarn von Slvia K. Er soll die Frau in ihrer Reinickendorfer Wohnung bei einem Streit erwürgt haben. Der Mann soll die Leiche der Frau dann in sein Auto gepackt und nach Thüringen gebracht haben, um sie dort in der Nähe der A9 zu vergraben. Weitere Tatbeteiligte oder Gehilfen will er nicht gehabt haben.

Der Verdächtige leerte den Briefkasten des Opfers und verschaffte sich auch Zugriff auf das Konto der Frau, wodurch er schließlich überführt werden konnte. Am Mittwoch soll der 41-Jährige zum Erlass eines Haftbefehls wegen Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden.

