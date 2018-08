Geldautomatensprengung: Mutmaßliches Bandenmitglied gefasst

Potsdam. Die Polizei in Brandenburg hat erneut ein mutmaßliches Mitglied einer Bande von Geldautomatensprengern gefasst. Die Festnahme erfolgte am Dienstag, wie die Polizei am selben Tag mitteilte. Auch liefen Durchsuchungen, schrieb die Behörde auf Twitter. Einzelheiten wollte die Polizei am Mittag in einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Seit Jahresanfang wurden elf Automaten in Brandenburg geknackt. Im Februar konnten mutmaßliche Mitglieder zweier Banden in Polen ermittelt werden, die in Brandenburg Anschläge auf Geldautomaten verübt haben sollen. Vor rund einem Monat war ein 55-Jähriger gefasst worden. In seinem Auto fanden die Polizisten Werkzeug, mit dem Geldautomaten gesprengt werden können. Dass die am Dienstag gefasste Person einen Bezug zu den anderen Verdächtigen hat, ist laut Polizei eher unwahrscheinlich.

( dpa )