Krüpelsee in Brandenburg

Krüpelsee in Brandenburg 53-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß zweier Sportboote

Königs Wusterhausen. Nach einem schweren Sportbootunfall auf dem Krüpelsee (Dahme-Spreewald) ist ein 53-jähriger Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Er war am Samstagabend noch in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er allerdings starb, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Bei dem Unfall waren ein Schlauchboot und ein Boot vom Typ "Anka" - beide mit Außenbordmotor - aus ungeklärter Ursache kollidiert. Die Ermittlungen dauern noch an.

( dpa )