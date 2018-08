S-Bahnhof Friedrichstraße: Penis gezeigt und Frau geküsst

Ein 18-Jähriger hat am Montagmorgen eine 35-Jährige sexuell belästigt. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen.

Berlin. Bundespolizisten haben am Montagmorgen am S-Bahnhof Friedrichstraße in Mitte einen 18-Jährigen festgenommen, der zuvor eine 35-Jährige sexuell belästigt haben soll. Wie die Bundespolizei mitteilte, kam es vor dem S-Bahnhof zunächst zu einem Gespräch zwischen den beiden. Dann versuchte der 18-Jährige laut Bundespolizei, die Frau im Intimbereich zu berühren. Er entblößte demnach seinen Penis und versuchte anschließend, die Frau gegen ihren Willen zu küssen.

Die Frau flüchtete in den Bahnhof. Bundespolizisten nahmen den jungen Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Bundespolizei leitete gegen den 18-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß.

( BM )