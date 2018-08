Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Berlin. Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt: Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Lichtenrade schwer verletzt worden. „Der Mann fuhr am Sonntag laut Zeugenaussagen bei Rot auf eine Kreuzung und stieß mit einem Auto zusammen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der Mann stürzte von seiner Maschine und blieb auf der Buckower Chaussee liegen. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik.

U3: Bis zum 17. September zwischen U Krumme Lanke und U Breitenbachplatz unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse.

Wedding: Ab 7 Uhr ist auf der Müllerstraße die Überfahrt über die Seestraße gesperrt. Nur das Rechtsabbiegen auf die Seestraße ist möglich. Umleitung ist eingerichtet. Mitte: Die Charlottenstraße ist ab 6 Uhr bis Donnerstag in beiden Richtungen zwischen Dorotheenstraße und Unter den Linden gesperrt.

Friedrichsfelde: Auf der Rhinstraße ist wegen Leitungsarbeiten in Richtung Am Tierpark bis auf Weiteres zwischen Seddiner Straße und Alt-Friedrichsfelde nur ein Fahrstreifen frei.

Charlottenburg: Wegen des Umbaus von Uhlandstraße und Kudamm-Karree ist die Uhlandstraße ab 7 Uhr in Richtung Lietzenburger Straße ab dem Kurfürstendamm bis Ende 2019 gesperrt.

Lichterfelde: Im Zuge der Baumaßnahmen auf der Carstennstraße ist bis Anfang Oktober zusätzlich die Finckensteinallee zwischen Carstennstraße und Kommandantenstraße gesperrt.

Anfangs scheint noch die Sonne, im Tagesverlauf wird es wolkiger, und vereinzelt gibt es Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. Es wird bis zu 27 Grad warm. Am Dienstag scheint neben lockeren Wolkenfeldern häufig die Sonne, und es bleibt weitgehend trocken. Am Mittwoch setzt sich das freundliche und trockene Wetter fort.

