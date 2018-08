Motorradfahrer stößt mit zivilem Polizeifahrzeug zusammen

Berlin. Ein Motorradfahrer ist am Sonnabendmorgen mit einem zivilen Polizeifahrzeug in der Filandastraße in Steglitz zusammengestoßen. Laut Polizei verfolgten die Beamten zunächst den Kradfahrer auf der A 100 nachdem dieser mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Fahrmanövern aufgefallen war, konnten auf Höhe des Schöneberger Kreuzes aber nicht mehr folgen.

Als die Polizisten jedoch die Autobahn verließen und an einer roten Ampel standen, tauchte plötzlich der Motorradfahrer hinter ihrem Wagen auf und streifte das Fahrzeug an der rechten Seite. Der Motorradfahrer kam ins Schlingern und stürzte. Dabei zog sich der 35-Jährige schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhausgebracht werden. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs.

