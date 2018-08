Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Berlin. Neubau und zwei Autos in Flammen: Eine Brandserie hat in der Nacht zu Sonnabend Treptow erschüttert. Zunächst brannte es gegen 2:20 Uhr in einem Neubau an der Mosischstraße Ecke Kiefholzstraße. Das Feuer soll laut ersten Informationen von vor Ort auf dem Dach und in der ersten Etage des Gebäudes ausgebrochen sein. Die Feuerwehr war mit fünf Wagen und 20 Kräften im Einsatz und konnte den Brand innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle bringen. Kurz standen in der nur 700 Meter entfernten Schraderstraße ein Mercedes und im Heidekampweg ein Smart in Flammen. Beide Wagen brannten vollständig aus.

Radfahrer tot aufgefunden: Ein 55-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend tot auf einer Straße nahe Kasel-Golzig (Dahme-Spreewald) gefunden worden. „Wir gehen davon aus, dass er von einem Wagen erfasst und tödlich verletzt wurde“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Potsdam am Samstagmorgen. Von dem Fahrzeug fehlte zunächst jede Spur.

Toter bei Unfall mit Motorrad: Bei einem Unfall mit einem Motorrad ist in Oranienburg (Oberhavel) ein 29 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam das Motorrad am Freitagabend in den Gegenverkehr und krachte frontal in ein Auto. Der 29-Jährige, der mit auf der Maschine saß, starb wenig später. Der 25 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt. Die Menschen im Auto blieben unverletzt.

Verkehrsmeldungen

Staustellen

Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg: Hier finden in der Zeit von 10:00 Uhr bis 24:00 Uhr mehrere Versammlungen statt. Auf den Hauptverkehrsstraßen kann es deshalb zu verkehrlichen Einschränkungen kommen. Betroffen sind u.a. die Oranienburger Straße, Friedrichstraße, Holzmarktstraße, Unter den Linden, Landsberger Allee, Weißenseer Weg und Frankfurter Allee.

Spandau: Ein weiterer Versammlungsschwerpunkt ist Spandau. Hier kommt es zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr zu Einschränkungen z.B. auf Brunsbütteler Damm, Pichelsdorfer Straße, Heerstraße, Klosterstraße und Gatower Straße.

Friedrichshain: Im Zuge der East Side Music Days kann es am Nachmittag auf der Mühlenstraße im Bereich der Mercedes-Benz-Arena zur Verkehrsbehinderungen aufgrund von Parksuchverkehr kommen.

Oberschöneweide: Ab ca. 13:30 Uhr kann es auf der Straße An der Wuhlheide zu erhöhtem Verkehrsaufkommen aufgrund der Anreise zu einem Konzert in der Kindl-Bühne Wuhlheide (Beginn 15:00 Uhr) kommen.

Westend: Ab ca. 17:30 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Waldbühne (Beginn 19:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Heerstraße erwartet.

Innenstadt: Eine Radtour im geschlossenen Verband startet ca. 11:00 Uhr auf dem Hartmannsweilerweg in Zehlendorf. Die Tour führt auf den Hauptverkehrsstraßen durch die gesamte Innenstadt sowie im westlichen Stadtgebiet bis Spandau. Bis ca. 16:00 Uhr ist mit temporären Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Wetter

Häufig scheint die Sonne, im Tagesverlauf ziehen aber auch zeitweise Wolkenfelder vorüber. Es bleibt weitgehend trocken. Der Wind weht schwach aus Nordwest. In der Nacht ziehen mal mehr, mal weniger Wolken vorüber, und es bleibt überwiegend trocken. Morgen wechselt sich die Sonne mit dichten Wolken ab, und es bleibt weitgehend trocken.

