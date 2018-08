Brandserie in Treptow - Neubau und zwei Autos angezündet

Mehrere Brände haben Freitagnacht Treptow in Atem gehalten. Zuerst brannte ein Neubau, dann zwei Wagen in der Nähe.

Berlin. Eine Brandserie hat in der Nacht zu Sonnabend Treptow erschüttert. Zunächst brannte es gegen 2:20 Uhr in einem Neubau an der Mosischstraße Ecke Kiefholzstraße. Das Feuer soll laut ersten Informationen von vor Ort auf dem Dach und in der ersten Etage des Gebäudes ausgebrochen sein. Auch eine Detonation soll das Dach erschüttert haben. Wie Zeugen berichteten, sollen mehrere Personen vom brennenden Gebäude geflüchtet sein. Die Feuerwehr war mit fünf Wagen und 20 Kräften im Einsatz und konnte den Brand innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle bringen.

Doch bei dem Feuer sollte es nicht bleiben. Während in der Kiefholzstraße noch der Neubau brannte, zündeten Unbekannte 700 Meter entfernt in der Schraderstraße gegen 2:45 Uhr eine Mercedes-Limousine im Frontbereich an. Anwohner konnten ein Fahrzeug, welches hinter dem Mercedes parkte, in Sicherheit bringen. Die Limousine stand jedoch im Vollbrannt und konnte von der Feuerwehr nicht gelöscht werden. Der Wagen brannte komplett aus.

Währenddessen konzentrierten sich die Einsatzkräfte bereits auf einen brennenden Smart im Heidekampweg, keine 50 Meter entfernt. Anwohner versuchten mit Wassereimern und einem Gartenschlauch die Flammen zu bändigen, was aber fehlschlug. Mehr als 15 Minuten stand der Wagen in Flammen. Auch hier brannte das Auto vollständig aus.

Was mögliche Hintergründe der Brände sind, ist nun Teil der Polizeiermittlungen.

Mehr Polizeimeldungen:

Hallesches Tor: Auto fährt zwei Touristen an

Audi geklaut: Bestohlener setzt mit Porsche hinterher

Zeitungsladen mit Messer überfallen - Verdächtiger gefasst

Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto nahe Ahrensfelde

( BM )