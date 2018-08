Audi geklaut: Bestohlener setzt mit Porsche hinterher

Berlin. Wildwest in Reinickendorf in der Nacht zu Freitag: Ein 50 Jahre alter Mann bemerkte gegen 2 Uhr, wie ein Mann seinen auf seinem Grundstück in Konradshöhe geparkten Audi aufbrach, sich hinter das Steuer setzte und davonbrauste.

Der 50-Jährige reagierte blitzschnell, rannte zu seinem Zweitwagen, einem Porsche, und nahm die Verfolgung des Autodiebs auf. An der Kreuzung Waidmannsluster Damm und Karolinenstraße gelange es ihm, sich mit seinem Sportwagen vor den Audi zu setzen. Der Versuch, den Flüchtenden auszubremsen, endete jedoch damit, dass der 36-Jährige den Porsche rammte und weiterfuhr.

Wenig später, noch auf dem Waidmannsluster Damm, kollidierte der Autodieb mit einem BVG-Bus. Auch das stoppte den Mann nicht. Er fuhr entgegen der Fahrtrichtung weiter, bis er schließlich versuchte, zu Fuß zu flüchten.

Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Mann, um ihn der Kriminalpolizei zu übergeben. Verletzt wurde bei der Verfolgungsjagd niemand.

