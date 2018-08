Kita-Erzieher soll Junge missbraucht haben - Festnahme

Victor S. arbeitete als Erzieher in einer Wilmersdorfer Kita. Nun wurde er festgenommen. Vorwurf: sexueller Missbrauch eines Jungen.

Berlin. Fahnder der Kriminalpolizei haben einen Erzieher einer Kindertagesstätte in Wilmersdorf festgenommen. Dem Mann wird der schwere sexuelle Missbrauchs eines Kindes vorgeworfen. Das besttätigte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, der Berliner Morgenpost. Zuerst hatte die BZ über den Fall berichtet.

Die Festnahme erfolgte bereits am 28. Juli in der Wohnung des Tatverdächtigen. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen Victor S. Der Erzieher sitzt in Untersuchungshaft. Bei dem missbrauchten Jungen soll es sich um einen Vierjährigen handeln.

Laut BZ sei von „Anzeichen von Gewalt“ am Körper des Kindes sowie der möglichen „Fertigung von Videoaufnahmen“ die Rede. Vor der Kindertagesstätte in Wilmersdorf soll S. auch schon einer Grundschule in Spandau gearbeitet haben.

( ad )