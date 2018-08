Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Berlin. Unfall mit Carsharing-Auto: An der Kreuzung Sächsische Straße und Pariser Straße in Wilmersdorf sind in der Nacht zwei Autos zusammengestoßen. Bei einem der Fahrzeuge handelt es sich um den Wagen einer Carsharing-Firma. Nach ersten Informationen hatte einer der Autofahrer an der Kreuzung die Vorfahrt missachtet.

Verkehrsmeldungen

S-Bahn

S2: Fährt ab 4 Uhr wieder zwischen Buch und Blankenburg. S3: Von 22 Uhr bis Montag, 1.30 Uhr zw. Ostkreuz und Friedrichshagen unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse. S47: Von 22 Uhr bis Montag, 1.30 Uhr, ist die Linie eingestellt. Zwischen Spindlersfeld und Schöneweide fahren Busse als Ersatz.

S85: Diese Linie ist von 22 Uhr bis Montagmorgen, 1.30 Uhr zwischen Schöneweide und Pankow eingestellt.

Staustellen

Friedrichshain: Ab 16 Uhr ist die Warschauer Straße in Richtung Kreuzberg zwischen Frankfurter Tor und Kopernikusstraße bis Sonntag, 22 Uhr, gesperrt.

Steglitz: Ab ca. 7 Uhr bis Sonntagabend ist das Linksabbiegen an der Kreuzung Schloß-/Albrecht-/Grunewaldstraße aus allen Richtungen nicht möglich.

Wetter

Der Tag beginnt bei uns noch mit viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf ziehen aber Wolkenfelder heran. Sie bringen im Laufe des Nachmittags und Abends sowie in der Nacht örtlich Regenschauer oder Gewitter. Der Wind weht abgesehen von starken Schauer- oder Gewitterböen nur schwach aus Südwest.

