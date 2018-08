Das Fahrrad des Mannes wurde in die Böschung geschleudert

Der 23-Jährige war auf der B 159 Richtung Bad Freienwalde unterwegs, als ihn das Auto erfasste. Der junge Mann starb noch am Unfallort.

Ahrensfelde. Beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Bundesstraße 158 nahe Ahrensfelde (Kreis Barnim) ist ein Radfahrer tödlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der 23-Jährige am Donnerstagabend auf der B158 Richtung Bad Freienwalde unterwegs. Er kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Wagen eines 50-Jährigen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der junge Mann erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.

( BM/dpa )