Neukölln: Drei Mädchen prügeln im U-Bahnhof Hermannplatz los

Die Beriner Polizei fahndet mit Fotos nach drei Mädchen, die in Neukölln zwei andere junge Frauen geschlagen und getreten haben.

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach drei unbekannten jungen Frauen, die in Verdacht stehen, zwei andere junge Frauen in Neukölln geschlagen und getreten zu haben.

Eine Zeugin erstattete am 23. April 2018 Anzeige, nachdem sie einen Tag zuvor, gegen 16.30 Uhr die drei Abgebildeten dabei beobachtet habe, wie sie die bislang unbekannten Opfer auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Hermannplatz an den Haaren zogen, bis sie zu Boden gingen und sie dann schlugen und traten.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die Abgebildeten und/oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat die Tat beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Die damaligen Opfer werden gebeten, sich mit der bearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzen

Hinweise bitte an das Fachkommissariat der Direktion 5, Friesenstraße 16 in Berlin-Kreuzberg unter der Rufnummer (030) 4664-573100 oder (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per Fax (030) 4664-573199, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle.

( BM )