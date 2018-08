Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Berlin. Illegales Autorennen: Bei einem illegalem Autorennen in Schöneberg sind zwei Wagen zusammengeprallt. Der Unfall passierte am Mittwochabend an der Kreuzung Dominicusstraße/Hauptstraße, verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Augenzeugen zufolge sollen sich die Fahrer im Alter von 20 und 21 Jahren auf der Martin-Luther-Straße ein Rennen geliefert haben. An der Kreuzung stieß der Wagen des 20-Jährigen beim Spurwechsel mit dem Auto eines 28-Jährigen zusammen. Ob dieser ebenfalls an dem Rennen teilnahm, war zunächst unklar. Die Autos und die Führerscheine der beiden Raser wurden beschlagnahmt.

Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert: Ein Raser mit mehreren Beifahrern an Bord hat sich in der Nacht zu Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die City West geliefert. An der Hardenbergstraße in Charlottenburg wurde der Wagen schließlich von Zivilfahndern eingekeilt und gestoppt. Da die vier Insassen des Fahrzeugs sich weigerten auszusteigen, schlugen die Beamten mehrere Autoscheiben ein. Die Männer wurden festgenommen. Die Hintergründe der Verfolgungsfahrt sind noch unklar.

Frau von Jugendlichen antisemitisch beleidigt: Eine 57-Jährige ist bei einem Streit in Kreuzberg von drei Jugendlichen antisemitisch beleidigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend auf einem Bolzplatz in der Böckhstraße. Die Jugendlichen entkamen demnach unerkannt. Die Frau erstattete Anzeige. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Stinkende Rauchwolke über Berliner Süden: Ein Brand in einer Lagerhalle in Lichterfelde hat eine stinkende Rauchwolke verursacht. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, fing eine große Menge Bauschutt in der Nacht zum Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Aufgrund des Brandes sei es zu erheblichen Geruchsbelästigungen gekommen. Der Rauch zog demnach nach Norden über die Stadt. Die Löscharbeiten sollten noch bis zum Morgen andauern.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

Tram:

M17, 21, 27, 37: Bis 20. August nicht zw. Ehrlichstraße und Wilhelminenhofstraße. Zwischen Treskowallee/Ehrlichstr. und S- Schöneweide/Sterndamm SEV.

Baustellen

Niederschönhausen: Auf der Germanenstraße ist bis Mitte 2019 zw. Heegemühler Weg und Sachsenstraße eine Baustellenampel im Einsatz. Die Anbindung Eisenblätterstraße ist gesperrt.

Frohnau: Ab ca. 6.30 bis 19 Uhr ist die Zeltinger Straße zwischen Zeltinger Platz und Senheimer Straße gesperrt.

Westend: Ab 14 Uhr kommt es wegen einer Laufveranstaltung rund um das Olympiastadion zu Behinderungen.

Tiergarten/Schöneberg: Auf der Kurfürstenstraße Richtung Kreuzberg kein Linksabbiegen in die Genthiner Straße.

Wetter

Neben lockeren Wolkenfeldern scheint häufig die Sonne, und es bleibt weitgehend trocken. Der Wind weht schwach aus Süd. In der Nacht ist es meist nur gering bewölkt oder sternenklar.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )