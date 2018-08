Polizei stoppt in der Nacht gleich mehrere Raser

In derCity West lieferte sich ein Raser eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei. In Schöneberg wurden zwei Autos beschlagnahmt.

Berlin. Ein Raser mit mehreren Beifahrern an Bord hat sich in der Nacht zu Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die City West geliefert. An der Hardenbergstraße in Charlottenburg wurde der Wagen schließlich von Zivilfahndern eingekeilt und gestoppt.

Da die vier Insassen des Fahrzeugs sich weigerten auszusteigen, schlugen die Beamten mehrere Autoscheiben ein. Die Männer wurden festgenommen. Die Hintergründe der Verfolgungsfahrt sind noch unklar.

Ein Abschleppdienst transportiert die beschlagnahmtem Autos ab

Foto: Thomas Peise

In Schöneberg stoppten Polizisten am Abend an der Haupt- Ecke Dominicusstraße zwei Autos, die sich zuvor ein Straßenrennen geliefert hatten. Die Fahrzeuge, ein Golf GTI und ein Audi RS 5, wurden sichergestellt.

( BM )