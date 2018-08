Schwerer Unfall - Motorradfahrer erfasst Fußgänger

Ein schwerer Unfall hat sich in Neukölln ereignet

Am Mittwochnachmittag ist in Neukölln ein Motorradfahrer mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Beide Personen sind schwer verletzt.

Berlin. Schwerer Unfall am Mittwochnachmittag in Neukölln. Laut ersten Informationen soll gegen 15.40 Uhr ein Motorradfahrer auf dem Dammweg in Richtung der Sonnenallee einen Fußgänger erfasst haben.

Beide Personen wurden schwer verletzt

Foto: Morris Pudwell

Wie ein Polizeisprecher gegenüber der Berliner Morgenpost vorerst mitteilte, seien beide Personen bei dem Zusammenprall verletzt worden, der Fußgänger besonders schwer. Sie wurden zunächst am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt und sind anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

( BM )