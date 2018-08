Erst nach Toilette gefragt, dann Frau überfallen

In Johannisthal fragte ein Mann in einem Lokal, ob er die Toilette benutzen dürfe. Doch dann raubte er die Angestellte aus.

Berlin. Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch ein Lokal in Berlin-Johannisthal überfallen. Gegen 3 Uhr habe der Mann die 49-jährige Angestellte zunächst gefragt, ob er die Toilette des Lokals am Sterndamm benutzen dürfe.

Dann habe er ein Messer gezückt und die Frau damit bedroht. Der Täter forderte Geld, woraufhin die Mitarbeiterin die Kasse öffnete. Der Räuber nahm sich die Einnahmen, zudem das Bargeld der Frau und flüchtete. Die 49-Jährige blieb unverletzt.

( BM )