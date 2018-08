Illegales Autorennen - Fahrer brettert über Tram-Gleise

Berlin. Polizisten einer Einsatzhundertschaft haben in der Nacht zu Mittwoch in Mitte ein illegales Autorennen beobachtet. Gegen 2.30 Uhr bemerkten sie zwei Wagen am Hackeschen Markt Ecke Oranienburger Straße, die mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen wendeten. Daraufhin nahmen die Beamten die Verfolgung der deutlich zu schnell fahrenden Autos in Richtung Dircksenstraße auf.

Während ein schwarzer Wagen entkam, überfuhr der weiße Hyundai im Bereich Dircksenstraße/Karl-Liebknecht-Straße die Mittelinsel sowie die Tramgleise. Der Pkw wurde dabei so stark beschädigt, dass er auf der Kreuzung zum Stehen kam. Dem 27 Jahre alten Fahrer wurde der Führerschein abgenommen und das Auto beschlagnahmt. Die Suche nach dem zweiten Auto nebst Fahrer dauern an.

( BM )