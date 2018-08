Feuer in Seniorenwohnanlage ausgebrochen

An der Gitschiner Straße hat es in einem Müllraum gebrannt

Berlin. In der Nacht zu Mittwoch ist die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Gitschiner Straße in Berlin-Kreuzberg ausgerückt. Es brannte in einem Müllschluckerraum einer Seniorenwohnanlage. Der Rauch zog bis ins 12. Obergeschoss. Verletzt wurde niemand.

Die Brandbekämpfer waren mit circa 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Gitschiner Straße war zeitweise in Richtung Kottbusser Tor voll gesperrt.

( BM )