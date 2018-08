Feuerwehrleute löschen das Feuer am Fürstenbrunner Weg

Aus bislang ungeklärter Ursache haben in der Nacht ein Auto, ein Motorrad und ein Roller am Fürstenbrunner Weg gebrannt.

Berlin-Charlottenburg Feuer zerstört mehrere Fahrzeuge in Westend

Berlin. Ein Brand hat in Berlin-Westend mehrere Fahrzeuge zerstört. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, brannten in der Nacht zum Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto, ein Motorrad und ein Roller am Fürstenbrunner Weg.

Die Flammen griffen auch auf einen Baum über. Die Feuerwehr konnte den Brand am frühen Morgen löschen. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt.

