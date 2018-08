Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Berlin. Feuer zerstört mehrere Fahrzeuge: Ein Brand hat in Westend mehrere Fahrzeuge zerstört. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, brannten in der Nacht zum Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache ein Auto, ein Motorrad und ein Roller am Fürstenbrunner Weg. Die Flammen griffen auch auf einen Baum über. Die Feuerwehr konnte den Brand am frühen Morgen löschen. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt.

Im Müllraum eines Seniorenheimes i Kreuzberg hat es gebrannt

Foto: Morris Pudwell

Brand in Seniorenheim: In der Nacht zu Mittwoch ist die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Gitschiner Straße in Kreuzberg ausgerückt. Es brannte in einem Müllschluckerraum einer Seniorenwohnanlage. Der Rauch zog bis ins 12. Obergeschoss. Verletzt wurde niemand. Die Brandbekämpfer waren mit circa 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Gitschiner Straße war zeitweise in Richtung Kottbusser Tor voll gesperrt.

Verkehrsmeldungen

A 100 (Stadtring): Für die allerletzten Rückbaumaßnahmen auf die alte Verkehrsführung der Rudolf-Wissell-Brücke muss die A 100 in der Zeit von 22 Uhr bis ca. 5 Uhr in Richtung Neukölln zwischen AS Seestraße bzw. Beussel-straße und AS Spandauer Damm sowie die A 111 (Reinickendorf-Zubringer) ab AS Heckerdamm gesperrt werden.

Gropiusstadt: Bis Anfang September ist die Straße in beiden Richtungen zwischen Löwensteinring und Lipschitz­allee auf jeweils einen Fahrstreifen verengt.

Wilhelmstadt: Für Wartungsarbeiten ist die Freybrücke (Heerstraße) ab 8 Uhr in beiden Richtungen auf jeweils zwei Fahrstreifen bis Freitagnachmittag, ca. 15 Uhr, verengt.

Haselhorst: Aufgrund eines Konzerts in der Zitadelle Spandau (Beginn 19 Uhr) kann es im Bereich Am Juliusturm und Zitadellenweg ab ca. 17.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Wetter

Viele Wolken ziehen vorüber, im Tagesverlauf kommt aber auch zeitweise die Sonne zum Vorschein. Dabei bleibt es weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 25 Grad. Der Wind weht schwach aus West. In der Nacht lockern die Wolken allmählich auf, und es bleibt weitgehend trocken. Die Luft kühlt sich auf 17 bis 15 Grad ab.

