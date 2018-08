Am Dienstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in der Röntgenstraße ein Feuer ausgebrochen. Auch in Tegel gibt es einen Brand.

Zwei Brände Brand in Charlottenburg: Feuer in Kinderzimmer

Berlin. Brand in Charlottenburg: In einem Mehrfamilienhaus in der Röntgenstraße ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Berliner Feuerwehr über Twitter mitteilte, hat es in einem Kinderzimmer einer Wohnung im dritten Obergeschoss gebrannt. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort. Das Feuer konnte bereits gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Derzeit werden noch Aufräum- und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt.

#Update #Charlottenburg

Durch schnelles Eingreifen konnten unsere Einsatzkräfte den #Brand im Kinderzimmer einer Wohnung im 3.OG schnell unter Kontrolle bringen. #EstuK Verletzt wurde niemand. Die Aufräum- und Belüftungsmaßnahmen dauern derzeit noch an.#goodjob #WirRettenBerlin pic.twitter.com/P0w9ilTchg — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 14, 2018

Auch in Tegel ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Dort brennt es in einer Garage. Die Flammen greifen bereits auf ein Gewerbegebäude über, wie es auf dem Kurznachrichtendienst heißt. Einsatzkräfte sind alarmiert.

Mehr Polizeimeldungen:

Zwei Männer nach Einbruch in Vereinsheim festgenommen

Grenzpolizei stoppt Lkw mit fünf zerlegten Luxus-Autos

Dachstuhlbrand im Prenzlauer Berg

( BM )