In Prenzlauer Berg hat ein Dachstuhl gebrannt

An der Saarbrücker Straße ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mir 42 Einsatzkräften vor Ort.

Berlin. An der Saarbrücker Straße in Prenzlauer Berg ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand in Flammen. Die Feuerwehr war mit 42 Kräften und zwölf Fahrzeugen im Einsatz.

Die Brandursache ist noch unklar. Nach ersten Angaben der Feuerwehr, konnten sich alle Bewohner des fünfgeschossigen Hauses rechtzeitig in Sicherheit bringen. Um kurz vor 17 Uhr war der Brand unter Kontrolle und die Saarbrücker Straße wurde wieder für den Autoverkehr geöffnet.

Alle betroffenen Personen konnten sich rechtzeitig in #Sicherheit bringen. Die #Löscharbeiten in dem 5-geschossigen Wohnhaus sind noch nicht abgeschlossen und es wird weiterhin umfangreich kontrolliert. pic.twitter.com/99WDW2KknG — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 14, 2018

Erst vor zwei Wochen hatte ebenfalls im Prenzlauer Berg an der Schönhauser Allee ein Dachstuhl gebrannt. Zwei Wohnungen wurden damals vollkommen zerstört. Mehrere weitere Wohnungen des Hauses wurden durch den Einsatz des Löschwassers unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.

