Grenzpolizei stoppt Lkw mit fünf zerlegten Luxus-Autos

Eine deutsch-polnische Streife hat Montagmorgen einen Lkw an der Grenze zu Polen gestoppt. Auf dem Hänger lagen zerlegte Luxus-Wagen.

Berlin. Beamte der Bundespolizei und des polnischen Grenzschutzes haben am Montagmorgen mehrere zerlegte Autos an der Grenze zu Polen beschlagnahmt.

Ein 49 Jahre alter Fahrer versuchte, die Wagen in einzelnen Teilen in einem litauischen Lastwagen über die Grenze nach Polen zu bringen. Am Grenzübergang Swiecko stoppte ihn die deutsch-polnische Streife - und entdeckte bei der Überprüfung der Ladefläche die Fahrzeugteile von insgesamt fünf zerlegten Autos der Marken BMW und Mercedes, teilte die Bundespolizei mit.

Der Fahrer händigte den Beamten handgeschriebene Frachtpapiere aus. Als die Beamten die Fahrzeugteile sichteten, fanden sie Fahrzeugscheine und Versicherungskarten auf. Laut Bundespolizei waren die Fahrzeuge zuvor in Belgien gestohlen worden. Gegen den Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Bandenhehlerei. Die polnischen Beamten stellten das Fahrzeug samt Ladung sicher und übernahmen die weitere Bearbeitung des Falls, teilte die Polizei mit.

( BM )