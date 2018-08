Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Berlin. Motorradfahrer verletzt: Bei einem Unfall am Montagabend an der Friedrichstraße in Mitte ist ein Fahrradfahrer verletzt worden. Der Biker war an der Kreuzung zur Leipziger Straße mit einem Opel Corsa zusammengestoßen.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse.

A 100 (Stadtring): Vollsperrung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von 20 bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Wedding zwischen AS Messedamm und AD Charlottenburg sowie Richtung Neukölln zwischen AS Jakob-Kaiser-Platz und AS Spandauer Damm. Die AS Heckerdamm (A 111) ist in dieser Nacht auch gesperrt. Am Mittwochmorgen sind dann wieder alle Fahrstreifen frei.

Lichtenberg: Die Landsberger Allee ist am Dienstag und Mittwoch in der Zeit von 7 bis 14 Uhr stadtauswärts zwischen Ferdinand-Schultze-Straße und Rhinstraße auf einen Fahrstreifen verengt.

Steglitz: Ab ca. 9 Uhr ist die Bismarckstraße in beiden Richtungen zwischen Knausstraße und Poschingerstraße bis Ende September voll gesperrt.

Ab und zu kommt bei uns die Sonne zum Vorschein. Die Wolken überwiegen jedoch häufig und bringen auch örtlich etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 26 Grad. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch bis stark aus West. Nachts ist es wechselnd bewölkt. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Die Luft kühlt sich auf 17 bis 15 Grad ab.

