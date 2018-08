Einsatz in Schöneberg wegen Kohlenstoffmonoxid

In einem Gebäude in der Winterfeldstraße kam es am Montag zu einer hohen Konzentration von Kohlenstoffmonoxid.

Berlin. In Schöneberg hat es am Montagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in der Winterfeldstraße gegeben. Offenbar kam es bei Bauarbeiten zu einer hohen Konzentration von Kohlenstoffmonoxid in einem Gebäude.

Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, sei der Grund der schweren Kohlenstoffmonoxidvergiftung das Arbeiten mit einem gasbetriebenen Reinigungsgerät in einem unbelüfteten Raum gewesen. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus, 26 Einsatzkräfte versuchten, das Gebäude zu belüften. Insgesamt waren sie drei Stunden vor Ort.

Die Straße war während des Einsatzes gesperrt. Mittlerweile wurde die Sperrung laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) wieder aufgehoben.

Der Einsatz in der #Winterfeldstraße ist beendet. Ursache der schweren #Kohlenstoffmonoxidvergiftung war das Arbeiten mit einem gasbetriebenem Reinigungsgerät in unbelüftetem Raum. 26 Einsatzkräfte waren 3 Stunden am Ort und belüfteten das Gebäude. @VIZ_Berlin pic.twitter.com/i4TXJAHc0m — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 13, 2018

