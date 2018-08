Bei einem Unfall in Mariendorf ist eine Person verletzt worden. Ein Auto hatte sich bei einem Unfall überschlagen.

Feuerwehreinsatz Schwerer Unfall - Auto überschlägt sich in Mariendorf

Berlin. Schlimmer Unfall in Mariendorf: Am Montagnachmittag hat sich an der Ringstraße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ein Auto überschlagen. Eine Person wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Auto wurde durch die Rüstgruppe der Berliner Feuerwehr wieder aufgerichtet. Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte vor Ort.

#Unfall in #Mariendorf

Auf der #Ringstraße hatte sich ein Pkw überschlagen. Dabei wurde eine Person verletzt und durch den #Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Der Pkw wurde durch die #Rüstgruppe der @Berliner_Fw aufgerichtet. 16 Einsatzkräften waren 2 Stunden vor Ort. pic.twitter.com/uXQDRJXYcS — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 13, 2018

Die Ringstraße in Richtung Rathausstraße war wegen der Bergungsarbeiten zwei Stunden gesperrt. Die Busse der Linien X76/M76 wurden zwischen Gersdorfstraße/Kaiserstraße und Friedenstraße/ Großbeerenstraße umgeleitet. Gegen halb fünf wurde die Straße von der Feuerwehr wieder freigegeben.

Mehr Polizeiberichte:

Gäste wollen nicht gehen: Blutiger Streit in Imbiss

S-Bahn: Mann nimmt Drei-Promille-Frau in den Schwitzkasten

Mysteriöser Todesfall - Polizei sucht Zeugen

( BM )