Ein 21-Jähriger hat am Flughafen Schönefeld eine italienische Familie angegriffen. Der Mann war schon zuvor auffällig geworden.

SFX Verwirrter greift Reisende am Flughafen Schönefeld an

Berlin. Bundespolizisten haben in der Nacht zu Montag einen offenbar geistig verwirrten Mann am Flughafen Schönefeld festgenommen. Der 21-Jährige hatte zuvor Reisende angegriffen, teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Gegen Mitternacht ging der 21-Jährige im Terminal A mit fuchtelnden Armen und lautem Gebrüll auf eine dreiköpfige italienische Familie los. Der Angreifer stürzte sich zuerst auf die Mutter, woraufhin der Familienvater seiner Frau zu Hilfe kam und den Mann wegstieß. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die leicht verletzten Italiener vor Ort. Die 18-jährige Tochter der Familie wurde nicht verletzt.

Mann offenbar psychisch krank

Die Bundespolizei nahm den offenbar verwirrten Mann vorläufig fest, sicherte Videoaufzeichnungen und ermittelt gegen den Tatverdächtigen nun wegen Körperverletzung. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine Entlassungsbescheinigung einer psychiatrischen Einrichtung.

Ein Arzt, der den Mann untersuchte, bestätigte den Verdacht und lieferte den 21-Jährigen erneut in die Psychatrie ein. Die Familie konnte anschließend den beabsichtigten Flug antreten.

Mehr Polizeimeldungen:

Gäste wollen nicht gehen: Blutiger Streit in Imbiss

S-Bahn: Mann nimmt Drei-Promille-Frau in den Schwitzkasten

Mann rutscht Messer aus dem Rucksack - dann schlägt er zu

Mysteriöser Todesfall - Polizei sucht Zeugen

( jub )