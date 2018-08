In der S42 gab es Streit zwischen einem 42-Jährigen und einer Frau. Er nahm sie in den Schwitzkasten, sie setzte Pfefferspray ein.

Streit in Ringbahn S-Bahn: Mann nimmt Drei-Promille-Frau in den Schwitzkasten

Berlin. Ein Streit zwischen einem 42-Jährigen und einer stark alkoholisierten Frau endete am frühen Montagmorgen mit zwei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung beziehungsweise schwerer Körperverletzung.

Eine 41 Jahre alte Frau sowie ein 42 Jahre alter Mann waren gegen 5.30 Uhr in einer Ringbahn der Linie S42 unterwegs, als es zum Streit kam. Gegenüber Bundespolizisten gab die Frau an, der Mann habe in der Bahn in ihrer Tasche gewühlt. Als sie dies bemerkte, soll sie der 42-Jährige in den Schwitzkasten genommen haben. Sie habe dann ein mitgeführtes Tierabwehrspray gezückt und gegen den Mann eingesetzt.

Der 42-Jährige wiederum erzählte den Bundespolizisten eine etwas andere Version. Demnach soll die alkoholisierte Frau während der Fahrt mehrfach gegen seinen Sitz getreten haben. Als er die 41-Jährige darauf angesprochen habe, soll sie ihn plötzlich angegriffen haben. Er selbst habe die Frau dann in den Schwitzkasten genommen, um weitere Attacken abzuwehren. Die Frau habe sich dann mit Pfefferspray zur Wehr gesetzt.

Beide Kontrahenten wurden erkennungsdienstlich behandelt. Eine Atemalkoholmessung bei der 41-Jährigen ergab einen Wert von 3,14 Promille.

