Mysteriöser Todesfall - Polizei sucht Zeugen

Ein Mann lag bewusstlos neben seinem Fahrrad. Was geschah, ist noch ungeklärt (Symbolbild)

In Neukölln wurde ein bewusstloser Mann neben seinem Fahrrad gefunden, der nun im Krankenhaus starb. Die Polizei sucht Zeugen.

Berlin. Die Berliner Polizei steht vor einem Rätsel. Bereits am 8. August wurde im Neuköllner Ortsteil Buckow ein bewusstloser Mann neben seinem Fahrrad entdeckt. Der 89-Jährige starb am Sonntag im Krankenhaus, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Morgen des 8. August einen möglichen Unfall beobachtet haben. Gegen 10.30 Uhr fand eine Frau den Mann auf der Fahrbahn des Möwenwegs liegend. Neben ihm lag sein Fahrrad. Die Zeugin alarmierte die Feuerwehr, die den Senior mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus brachte.

Erst nach dem Tod des Mannes wurde die Polizei informiert, die nun nach Zeugen sucht: Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen oder hat einen möglichen Verkehrsunfall gemeldet?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 unter der Rufnummer 4664-572800 an oder jede andere Polizeidienststelle.

( BM )