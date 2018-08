Der Mann pöbelte die beiden Frauen am U-Bahnhof Möckernbrücke zunächst an, danach schlug er zu.

Möckernbrücke Zwei lesbische Frauen in Kreuzberg beleidigt und geschlagen

Berlin. Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend gegen 18 Uhr am U-Bahnhof Möckernbrücke in Kreuzberg ein lesbisches Paar beleidigt und geschlagen.

Die beiden 35 und 36 Jahre alten Frauen kamen händchenhaltend aus dem Bahnhofsgebäude, als sie der Mann zunächst homophob beleidigte und dann auf sie einschlug. Anschließend flüchtete er in den Park am Gleisdreieck. Die Frauen wurden nur leicht verletzt.

( BM )